توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

ينشر موقع صدى البلد الإخباري صور توافد المشاركين فى منتدى شباب العالم 2018 في شرم الشيخ والذي يعقد في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر.



وعقد اليوم الخميس بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ، اليوم، أولى ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم 2018 بعنوان "أجندة 2063 ... أفريقيا التي نريدها"، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأجندة أفريقيا 2063، وتحفيز مشاركة الشباب فيها، والسعي لتبادل الخبرات؛ للخروج بمجموعة من الحلول والابتكارات التي تساعد في تطبيق األجندة على أرض الواقع.



وتنطلق فعاليات منتدى شباب العالم للعام الثاني على التوالي، في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة قضايا الشباب في إطار محاور السلام والتطوير والإبداع، بمشاركة شباب من جميع أنحاء العالم في محفل دولي ثري، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.