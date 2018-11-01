مدحت طه يشيد بمستوى أهلي 99 بعد رباعية الاتحاد

أشاد مدحت طه إسماعيل، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي – مواليد ١٩٩٩، بالأداء الذي قدمه الفريق أمام الاتحاد السكندري، والفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية، مؤكدًا أن مستوى الفريق تحسّن بشكل جيد.



وأضاف مدحت طه قائلًا إنه رغم الأداء الجيد إلا أن لاعبيه افتقدوا التركيز في بعض أوقات المباراة، مما كلفهم دخول هدفين في مرماهم.



وأكّد طه أنه يعاني من الغيابات في صفوف فريقه إما بسبب إصابات بعض اللاعبين ١٩٩٧، مؤكدًا أنه يحاول دائمًا التغلب على ذلك بتحفيز المجموعة المتواجدة لتحقيق الفوز دائمًا.



ويأمل مدحت طه في أن يستمر فريقه على تقديم نفس المستويات لكي يظل منفردًا بصدارة الدوري، التي يتربع عليها برصيد ٢٢ نقطة، من خلال الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة، والخسارة في مثلها.