الحكومة اليمنية تعلن استئناف صادرات النفط قريبا

نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، قولها إنها ستعمل خلال "الأيام القادمة" على استئناف إنتاج وتكرير وتصدير النفط، دون أن تحدد الكمية المتوقعة.



وجاء الإعلان بعد أول اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء المعين حديثا معين عبد الملك سعيد.



وقالت الحكومة التي تدعمها السعودية أيضا إنها جاهزة للعمل على إجراءات لبناء الثقة في ظل مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.



واليمن منتج صغير للنفط، ويبلغ احتياطيه المؤكد حوالي ثلاثة مليارات برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكان اليمن ينتج نحو 500 ألف برميل يوميا قبل الحرب، وكان أكثر من نصفها يأتي من محافظة حضرموت في الجنوب.