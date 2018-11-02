هيدى كرم : لم أحدد موعد زفافى بعد

أكدت الفنانة هيدى كريم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنها لم تحدد حتى الآن موعد زفافها، بعد أن أعلنت منذ عدة أسابيع خطبتها على المنتج عصام عبد العزيز.





وقالت " هيدى " إنها حتى الآن لم تتعاقد على أى عمل درامى تخوض من خلاله الماراثون الرمضانى القادم ، حيث تواصل قراءة عدد من النصوص الدرامية .





يذكر ان أخر أعمال هيدى كرم مسلسل " أحمد ياعمر " ، والذى شاركت فى بطولته كل من بسمة وشريف رمزى وتاليف عمرو محمد ياسين .