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برلمان

أبو شقة:إعلان الأسماء النهائية للمرشحين بانتخابات الوفد..غدا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 05:00 ص
االمستشار بهاء أبو
االمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصى
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة تلقي طلبات الطعون والتظلمات أتمت عملها برئاسة أحمد عودة وعضوية محمد عبد المنعم السحيمي ومحمد أبوالعينين، وقد أغلقت أبوابها في تمام الساعة الخامسة من مساء أمس الخميس.

وأضاف رئيس الوفد في بيان صحفي له، أن اللجنة قامت بالمأمورية التي تم تكليفها بها وهي تلقي طلبات الطعون والتظلمات والتنازلات في موعد ينتهي الخميس الموافق 1 نوفمبر حيث تبين للجنة أن من تقدموا بطلب التنازل عن الترشح سبعة أعضاء وهم: فرج قاسم بريك، سنية عز الدين احمد يوسف ، فاتن محمود عبد الرحمن مشرف، فاطمة علي خليل مصطفي ، محمد مصطفي محمود سليم ، محمد عبد السلام أبوالسعود محمد ، محمد عبد الحميد أحمد مصطفى الفقي.

وتابع رئيس الوفد قائلا "مررت على اللجنة لأقدم الشكر للقامة الوفدية رئيس اللجنة أحمد عودة وكذا اعضاء اللجنة محمد عبد المنعم السحيمي ومحمد أبوالعينين وأشكرهم على الجهد الذي بذلوه والذي اتسم بالدقة والصدق والأمانة، وبصفتي رئيس الحزب وباسم كل الوفديين الذين يتطلعون إلى إجراءات انتخابات الهيئة العليا التي ستجري في 9 نوفمبر من الشهر الجاري والتي تتسم بالشفافية والأمانة والنزاهة والديمقراطية.

وستعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 طبقا لقرار رقم 489 الذي أصدره رئيس الوفد.

وبدوره قال أحمد عودة رئيس اللجنة: عن نفسي وعن زملائي أشكر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد علي هذه التحية الطيبة وهذا التقدير، وأذكر الجميع بأنني في خدمة الحزب ما حيينا.

فيما أكد محمد أبو العينين،عضو اللجنة، أن اللجنة باشرت عملها بصلاحيات مطلقة من رئيس الوفد، لحسن تسيير شئونها وفحص طلبات التنازل والطعون في استقلالية تامة.
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