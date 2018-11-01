ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إغلاق طريق مرسى علم - برنيس لوجود نحر به من الأمطار

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:07 م
إغلاق طريق مرسى علم
إغلاق طريق مرسى علم - برنيس لوجود نحر به بسبب الأمطار
إبراهيم جادالله
أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم عن إغلاق طريق مرسى علم - برنيس، لوجود نحر به بسبب الأمطار التى ضربت المناطق الجبلية بالمدينة.

وأكد مجلس مدينة مرسى علم فى بيان له أن بناء على تعليمات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ونظرا لوجود نحر بطريق مرسى علم الشلاتين بالكيلو 50 حتى الكيلو 70 جنوبًا، تم التنسيق مع قسم شرطة مرسى علم و إدارة المرور وتأمين الطرق وقطاع البحر الأحمر للطرق والكبارى ومرفق الإسعاف و قسم الحماية المدنية على إغلاق حركة المرور على طريق مرسى علم برنيس.
 
كما أكد مجلس المدينة فى بيان له على عمل ممر آمن لمرور سيارات الإسعاف و الحماية المدنية والقوات المسلحة والشرطة وبالإضافة إلى سيارات السياحة المرتبطة بحركة الطيران بمطار مرسى علم ومطار الغردقة .

كما تم التنسيق مع إدارة مطار مرسى علم لمعرفة ميعاد رحلات الطيران وكذلك شركات نقل السياحة
loading...

ترشيحاتنا

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

كما انفرد صدى البلد.. الجزائري مهدي عبيد حكما لمباراة الأهلي والترجي ببرج العرب

ليفربول ينشر فيديو لـ محمد صلاح أثناء دخوله لملعب أنفيلد وحديثه عن علاقته بـ لوفرين

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

شاهد.. لحظة انفجار وتحطم مكوك فضائى روسى

بعد حبس أم كويتية: 7 نصائح تشجع طفلك على المذاكرة

دينا عبد المقصود طالبة الهندسة أول مصرية تحترف كمال الأجسام.. فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لتفجير مبنى الاستخبارات الروسية

إبراهيم سعيد يرد على فرج عامر ومفاجأة تشكيل سموحة أمام الإنتاج

230 مشجعا تونسيا يصلون القاهرة لحضور مباراة الأهلي.. صور

الإعلامية ليلى عز العرب تكشف عن أكبر تغيير فى حياتها..فيديو

فيديو كارثي لمحاولة خطف الأطفال من المدارس بالإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

فيديو

أشرف الفيل: لا حياء في الدين.. خطأ يقع فيه كثيرون.. فيديو
هكذا نعى مصطفى بكري الإعلامي القدير حمدي قنديل
مصطفى بكري: ترامب يعتمد على ابتزاز الأمة العربية.. فيديو
فيديوجراف| عباس العقاد .. عملاق الفكر العربي بشهادة الإبتدائية
تونى ماهر يتحدث عن بداية دخوله عالم التمثيل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟