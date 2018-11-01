إغلاق طريق مرسى علم - برنيس لوجود نحر به من الأمطار

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم عن إغلاق طريق مرسى علم - برنيس، لوجود نحر به بسبب الأمطار التى ضربت المناطق الجبلية بالمدينة.



وأكد مجلس مدينة مرسى علم فى بيان له أن بناء على تعليمات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ونظرا لوجود نحر بطريق مرسى علم الشلاتين بالكيلو 50 حتى الكيلو 70 جنوبًا، تم التنسيق مع قسم شرطة مرسى علم و إدارة المرور وتأمين الطرق وقطاع البحر الأحمر للطرق والكبارى ومرفق الإسعاف و قسم الحماية المدنية على إغلاق حركة المرور على طريق مرسى علم برنيس.



كما أكد مجلس المدينة فى بيان له على عمل ممر آمن لمرور سيارات الإسعاف و الحماية المدنية والقوات المسلحة والشرطة وبالإضافة إلى سيارات السياحة المرتبطة بحركة الطيران بمطار مرسى علم ومطار الغردقة .



كما تم التنسيق مع إدارة مطار مرسى علم لمعرفة ميعاد رحلات الطيران وكذلك شركات نقل السياحة