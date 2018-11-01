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أخبار البلد

بدء فعاليات المهرجان الرياضي للعاملين بالبترول

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:12 م
صدى البلد
محمد غالي
بدأت منذ قليل فعاليات المهرجان الرياضي الأول الذى تنظمه النقابة العامة للعاملين بالبترول بمنطقة البحر الأحمر، وتشارك فيه شركات البترول العاملة في المنطقة.

جاء ذلك تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول و نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر و الدكتور محسن النوبى رئيس الشركه العامة.

حضر المهرجان الرياضي، المهندس محمد عبدالواحد مدير عام الحقول بالشركة العامه ورزق بدرى امين صندوق النقابة العامة و هيثم زاد الدين أمين الإعلام بالنقابه العامة و عماد محمد على مدير عام الامن بالعامه و الأستاذ أحمد خليفة رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العامة.

وبدأت المراسم في صالة الألعاب الرياضية بالشركة العامة بمدينة رأس غارب بعزف النشيد الوطني، ثم بدأت عقبه مباراة كرة القدم رواد بين فريقي جابكو وأنابيب البترول، وستبدأ بعد قليل مباراة تنس الطاولة بين فريقي امل للبترول والشركة العامة صاحبة الارض
حيث انتهت المباره الافتتاحيه بفوز انابيب البترول على جابكو بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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