سفير الكويت بالقاهرة يشيد بالتعاون مع مصر في القطاعات المالية والاقتصادية .. صور

أكد محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الكويت للعلاقات الأخوية المتميزة مع مصر، مشيرا إلى تواصل التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين علي كافة الأصعدة.



وأوضح "الذويخ" عقب لقائه اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزي أن التعاون في القطاع المالي والاقتصادي يشهد طفرة كبيرة في الفترة الحالية وهناك العديد من مشروعات التعاون في هذه القطاعات يتم الإعداد لها عبر آليات التعاون المتنوعة بما في ذلك اللجنة الكويتية المصرية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين والتي أثمرت عن عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي كافة مجالات التعاون فضلا عن صور التعاون الأخرى من خلال القطاع الخاص والذي يشهد بدوره انطلاقة كبيرة تتواكب مع العلاقات الوثيقة بين البلدين في المجالات السياسية والثقافية.



ونوه سفير الكويت إلى الإصلاحات الأخيرة في قوانين الاستثمار والضريبة والجمارك، مؤكدا أن من شأنها إزالة كثير من العقبات التي كانت تحول دون تدفق مزيد من الاستثمارات إلى مصر.