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محافظات

أمن الإسكندرية يعلن خطة تأمين مباراة الأهلي والترجي ببرج العرب

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:41 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
انهت أجهزة الأمن بالإسكندرية استعداداتها لتأمين مباراة كرة القدم بين النادى الأهلي المصري، وفريق الترجي التونسي، والتي تقام مساء غد، الجمعة، بإستاد برج العرب، في إطار دور الذهاب للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مدير أمن الإسكندرية، اليوم، اجتماعا أمنيا موسعا وذلك بحضور ممثلى المنطقة الشمالية العسكرية، وقيادات مديرية الأمن، والأجهزة الأمنية، والجهات المعاونه من المحافظة لبحث استعدادات تأمين المبارة.

وتضمنت تفاصيل الخطة الأمنية عدة محاور رئيسية تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الإستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور، وإدارة تأمين الطرق بالأشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإضافة إلى قيام شرطة المرافق برفع كافة الأشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أى شخص من إشغال الطريق العام، ورفع المركبات المتروكة.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص المترددين على محيط الاستاد ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة عدا حاملي التذاكر.

وتضمنت الخطة توجيه إدارة الحماية المدنية بنشر عناصرها على جميع مداخل الأستاد والأستعانة ببوابات كشف المعادن للتعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى.

علاوة على وضع الخدمات الأمنية النظامية والسرية الثابتة وأطواف ودوريات متحركة بالطرق المؤدية للاستاد، ومكان إقامة الفريقين لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري بأي ملحوظات.

وذلك بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزي والبحث الجنائي بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفوري والسريع في حالة حدوث ما يهدد الأمن.

وأكدت الخطة على عدم السماح بدخول أى شخص لحضور المباراة غير حاملى الدعوات والتذاكر المصرح لهم بالدخول وفقًا للكشوف الواردة من اتحاد الكره المصري.

كما تم التنسيق مع إدارة الاستاد على تجهيز المحيط الخارجى للاستاد وكافة بوابات الدخول والمدرجات بكاميرات المراقبة وربطها مع غرفة المراقبة التلفزيونية ومتابعة وتسجيل كافة الأحداث من خلال تلك الغرفة.
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