ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

معتز الدمرداش يعرض مقطعا صوتيا للإعلامى حمدى قنديل قبل وفاته

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:38 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض الإعلامي معتز الدمرداش، مقطع صوتى لـ الإعلامي الراحل حمدي قنديل قبل وفاته، ونعى الإعلامي معتز الدمرداش، الإعلامي الراحل حمدي قنديل فارس القلم والكاميرا الذي وافته المنية عن عمر يناهز 82 عاما.

وقال "الدمرداش"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، إن وفاة حمدي قنديل خسارة كبيرة للوسط الإعلامي، وأكد أن قنديل واحد من أبرز رموز الصحافة فى مصر و العالم العربى.

وأوضح أن المشاهدين كانوا ينتظرون حلقات برنامجى رئيس التحرير و قلم رصاص. 

وأضاف الدمرداش أنه تم تشييع جثمان حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.
loading...

ترشيحاتنا

مصدر: الزمالك يضم الظهير الأيسر لفريق الاتصالات والاستغناء خلال ساعات

نجم الأهلى يغيب عن مواجهة الترجي

دينا عبد المقصود طالبة الهندسة أول مصرية تحترف كمال الأجسام.. فيديو

سويدي الشيخ زايد.. صاحب الأم وتزوج الابنة ورفض الخالة فقتلته.. صور

هكذا نعى مصطفى بكري الإعلامي القدير حمدي قنديل

إبراهيم سعيد يرد على فرج عامر ومفاجأة تشكيل سموحة أمام الإنتاج

ضعي القرفة على وجهك 30 دقيقة.. ولاحظي ماذا سيحدث

إضراب موظفين في جوجل احتجاجا على التحرش في العمل وعدم المساواة

لحظة انفجار محول كهرباء ووفاة مهندس مصري بالكويت.. فيديو وصور

ننشر نص مرافعة دفاع أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء

إغلاق طريق مرسى علم - برنيس لوجود نحر به من الأمطار

ليفربول ينشر فيديو لـ محمد صلاح أثناء دخوله لملعب أنفيلد وحديثه عن علاقته بـ لوفرين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

فيديو

شاهد.. مراحل تصنيع عروس المولد من المصنع حتى المستهلك
أشرف الفيل: لا حياء في الدين.. خطأ يقع فيه كثيرون.. فيديو
هكذا نعى مصطفى بكري الإعلامي القدير حمدي قنديل
مصطفى بكري: ترامب يعتمد على ابتزاز الأمة العربية.. فيديو
فيديوجراف| عباس العقاد .. عملاق الفكر العربي بشهادة الإبتدائية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟