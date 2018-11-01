معتز الدمرداش يعرض مقطعا صوتيا للإعلامى حمدى قنديل قبل وفاته

عرض الإعلامي معتز الدمرداش، مقطع صوتى لـ الإعلامي الراحل حمدي قنديل قبل وفاته، ونعى الإعلامي معتز الدمرداش، الإعلامي الراحل حمدي قنديل فارس القلم والكاميرا الذي وافته المنية عن عمر يناهز 82 عاما.



وقال "الدمرداش"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، إن وفاة حمدي قنديل خسارة كبيرة للوسط الإعلامي، وأكد أن قنديل واحد من أبرز رموز الصحافة فى مصر و العالم العربى.



وأوضح أن المشاهدين كانوا ينتظرون حلقات برنامجى رئيس التحرير و قلم رصاص.



وأضاف الدمرداش أنه تم تشييع جثمان حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

