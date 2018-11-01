تبرعوا بـ400 ألف جنيه استرليني..قصة مكتبة إنجليزية أنقذها 250 شخصًا

تعاون أكثر من 250 من عشاق الثقافة فى بريطانيا من أجل إنقاذ مكتبة أكتوبر التاريخية فى مدينة ساوثهامبتون الانجليزية، وفق ما قالت صحيفة ميرور البريطانية.



قالت ميرور، إن إدارة المكتبة أعلنت عجزها عن سداد الزيادة الأخيرة فى الإيجار التى طلبها مالك المبنى لأن أرباحها لاتساعدها على سداد الإيجار الجديدت لذا فقام الكثيرون بدعم المكتبة بطريقتهم.



أضافت صحيفة ميرور، وأفادت بأن المثقفين قاموا بالتجمع في المدينة وبحثوا عن حل لإنقاذ المكتبة التي ارتبط إسمها بالمدينة فقرروا شراء مقر جديد للمكتبة بحيث لا تحتاج إلى دفع إيجار.



وتم الاتفاق على شراء فرع مغلق لأحد البنوك على بعد 150 مترا فقط من مقر المكتبة الحالى بـ400 الف جنيه استرلينى فقط تم تدبيرها بالتبرعات.



وتم جمع مائة ألف أخرى لإعادة تجهيز الفرع .



وعندما جاء موعد الانتقال إلى المقر الجديد، تجمع أكثر من 250 من المثقفين وكونوا سلسلة بشرية بين المقرين القديم والجديد لنقل الكتب بالمناولة حتى وصلت إلى المقر الجديد بأقل مجهود.



وتقوم المكتبة ببيع الكتب وتتيح الاطلاع والاستعارة لروادها برسوم رمزية.

