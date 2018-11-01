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اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع اليورو والاسترليني .. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:32 م
عبد الخالق صلاح
قال المُحلل الاقتصادي، صادق الركابي، عن اقتراب اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي على الخدمات المالية بعد الانفصال: «إن ما أعلن عنه هو لا يَزال في إطار التقارير الصحفية"، وهذا ما أشارَ إليه اليوم قبل ساعة تقريبًا كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، عندما قال إنَّ هذا التقارير تُعتبر مُضللة، وأنهُ قد يَكون هناك اتفاق وقد لا يَكون هناك اتفاق على وُجود الجواز المالي بالنسبة للمُؤسسات الخدمات المالية في بريطانيا».

وأضاف «الركابي»، خلال لقائه ببرنامج «السوق»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة،: «هناك الحديث مؤخرًا عن أنه قد يُبرم اتفاقًا شَامل في الواحد والعشرين من هذا الشهر، وهذا أدى إلى اِنعكاسات إيجابية، رأينا اليوم انعكاسات ارتفاع اليورو والاسترليني، وقد ينعكس على مزيد من الاستثمارات المشتركة بين المؤسسات المالية في كلا الجانبين بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا».

وقفز الجنيه الإسترليني، بفضل تقارير أشارت إلى احتمال إبرام اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات المالية بعد الانفصال ما أضاف مزيدًا من الضغوط على الدولار ليتراجع عن أعلى مستوى في 16 شهرًا.
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