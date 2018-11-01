البنك الأهلي يحتفل بتخريج أول دفعة من المدرسين بالتعاون مع علمني أحلم

احتفل البنك الأهلي المصري بتخريج الدفعة الأولى ممن أتموا البرامج التدريبية التي تمت بالتعاون مع مؤسسة " علمني أحلم " حيث كرم البنك 22 مدرسا متميزا إضافة الى 66 طالبا ممن ساهموا بمجهوداتهم في إنجاح التدريبات .



وخلال التكريم أعرب علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري عن سعادته بتعاون البنك الأهلي مع مؤسسة علمني وما تضمنه من برامج تدريبية متخصصة أثبتت فاعليتها وأسفرت عن وجود عناصر شابة مبشرة تنبئ بقيامها بدور فعال في عمليات التنمية حيث إن تلك الأجيال هم من سيتولون القيادة في مختلف المجالات ومن هنا تأتي أهمية ان يحصل هؤلاء الشباب على الاهتمام والدعم والتشجيع الكافي فهم اما زملاء الغد او عملاء مرتقبون يسعى البنك لضمهم لمنظومة العمل المصرفي.



وهو ما يؤكد دور البنك الاهلي المصري في تدعيم مفهوم الشمول المالي وزيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي من كافة فئات المجتمع وبصفة خاصة شريحة الشباب الذين يفضلون استخدام التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الاتصال الذكية في الاستفادة من الخدمات المصرفية الالكترونية التي يقدمها البنك لتلبية احتياجاتهم بوسائل سريعة وآمنة تحقق تطلعاتهم وتسهم في إثراء نمط حياتهم وأنشطتهم المختلفة ،حيث يحرص البنك أيضا على ترتيب زيارات ميدانية لأماكن تجمع العملاء المستهدفين من الأفراد، مع التواجد بأجنحة ثابتة وتسيير قوافل متنقلة ببعض الجامعات والمؤسسات ذات الكثافة في العمالة والطلبة بهدف نشر تلك الثقافة لدى مختلف فئات المواطنين .



وعقب التكريم صرحت نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاستدامة الاستراتيجية بالبنك الاهلي المصري بأن التعاون مع مؤسسة علمني وهي احدى مؤسسات التنمية الثقافية والتعليمية غير الهادفة للربح يمتد ليشمل دعم البنك لبرامج التنمية المهنية الكاملة التي تقدمها المؤسسة لإدارات المدارس والمعلمين ومدرسي النشاط والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للمدارس التي تولي البنك الاهلي مسئولية تطويرها والتي تقع في محيط المركز الرئيسي للبنك بمنطقة السبتية .



وهو ما يأتي ضمن برامج المسئولية المجتمعية للبنك واستشعارا منه بأهمية قيامه بدوره لخدمة مجتمعه ورفع كفاءة الخدمات المقدمة له ، تلك الاستراتيجية التي تتسق مع رؤية مصر 2030 وتوافقا مع الاهداف العالمية للتنمية المستدامة التي يقع التعليم والتدريب المتخصص وتوفير فرص عمل مناسبة ضمن أهم أهدافها، ومن هذا المنطلق كان اهتمام البنك الاهلي المصري بدعم العملية التعليمية في مصر ومساندة القائمين عليها من أجل النهوض بها والذي لم يقتصر فقط على تطوير المباني والمنشآت وتوفير التجهيزات المدرسية فقط.



وقالت ان البنك الاهلي المصري يعد راعيا للتعليم في مصر وهو ما يتضح بشكل كبير في رعايته لبرنامج العباقرة الذي يعد مبادرة علمية وثقافية فريدة من نوعها كأول برنامج مسابقات تعليمي ترفيهي يركز على أهمية الثقافة والمعرفة ويعظم من العمل الجماعي ، وفى نهاية الحلقات يتم تحويل النقاط التي يتم تجميعها من الطلبة الفائزين الى مبالغ نقدية يقدمها البنك لتطوير عدد من المدارس الحكومية والتي وصل عددها الى 23 مدرسة حتى الان تضمنت استفادة ما يزيد عن 800 مدرس واكثر من 16 الف طالب ، بما ينمي لدي هؤلاء الشباب روح الانتماء وتحمل مسئوليته في بناء الوطن منذ سنوات عمره الأولى.



يشعر الطالب أنه يساهم بشكل عملي في تطوير مدرسة تحتاج لمساعدة المجتمع ، مضيفة أن البنك استهدف من البدء بالمدارس التي قام بتطويرها اعداد نموذج فريد يحقق التكامل في عناصر العملية التعليمية يتم الاستفادة منه وتطبيقه وتعميمه في حالات جديدة مماثلة ، وهو النموذج الذي يجب على مؤسسات المجتمع المدني ان تتبناه لضمان نجاح تجربة التطوير بمختلف أركانها وتحقيق أهداف تطوير العملية التعليمية في مصر .



وأعربت ياسمين هلال رئيس مؤسسة علمني عن سعادتها بتجربة التعاون مع البنك الاهلي المصري والتي لم تقتصر على توفير البرامج التدريبية فقط ، وإنما امتدت الى اعداد تقارير دورية للإدارة والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتقييم مدى استفادتهم من البرامج التدريبية واستطلاع آرائهم فيما يخص كافة تفاصيلها وتحديد أوجه التطوير او التعديلات التي تحتاجها تلك البرامج من خلال قياس التأثير الناتج عنها ضمانا للحصول على أفضل النتائج الممكنة .



