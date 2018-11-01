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اقتصاد

محافظ الدقهلية: الدولة جادة في دعمها للاستثمارات بكافة المجالات

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:40 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
آمنة عبدالعظيم
أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن الدولة جادة فى دعمها للاستثمارات فى كافة المجالات وعلى رأسها الاستثمار العقاري.

وأوضح شاروبيم خلال كلمته بحفل تدشين شركة سيتى ايدج العقارية المملوكة للدولة لمشروع زاهية بمدينة المنصورة الجديدة، أن الاستثمار العقاري يقوم بتشغيل نحو 100 حرفة وصناعة مكملة له من مواد بناء وغيرها ويوفر فرص عمل متعددة.
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