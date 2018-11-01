على مشاني: الأهلي فريق كبير.. والترجي جاهز لمواجهة الغد..صور

أكد علي مشاني، لاعب فريق الترجي الرياضي التونسي، إن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي غدًا في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يقام غدًا، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب.



أضاف أن الجهاز الفني للفريق التونسي يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الأهلي، بعدما سبق والتقى الفريقان من قبل في مباراتي دور المجموعات في النسخة الحالية من البطولة.



وتمنى مشاني أن يكون فريقه في أفضل حالة في مواجهة الغد “للتويج بالأميرة السمراء” خصوصًا أنه لا تتاح الفرصة لكل اللاعبين لخوض النهائي كل عام، ولهذا يعد الوصول لهذا الدور حافزًا كبيرًا أمام جميع اللاعبين.



وأوضح لاعب الترجي أن الأهلي فريق كبير وأن الفريق التونسي جاهز لخوض مباراة الغد، وأجرى تحضيرات كثيرة من أجل تجهيز جميع اللاعبين على مدار الفترة الماضية حتى يحالف الفريق التوفيق غدًا بالخروج بنتيجة ايجابية تساعد الترجي على التتويج في تونس باللقب الغالي.