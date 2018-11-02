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تعليم

جامعة الأزهر تعلن آلية إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر الشريف، عن آلية إعلان تنفيذ قرار مجلس الجامعة بإعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول.

وأوضحت الجامعة، أنه سيتم تصحيح مواد الفصل الدراسى الأول وترصد فى الشيت كنترول المعمول به فى العام الماضى وعلى أن تعلن نتائج الفصل الدراسى الأول من قبل الكليات بدون تطبيق قواعد الجبر والتيسير على المواد.

كما تعلن الكليات نتائج الفصل الدراسى الأول فى كشوف إعلان نتيجة بتقدير المادة فقط وبدون جمع إجمالى مجموع درجات المواد، ويتم تطبيق الرفع التلقائي بنسبة 2% من النهاية العظمى لدرجة المادة على مواد الفصل الدراسى الأول، وعدم تطبيق قواعد الجبر والتيسير فى نتيجة الفصل الدراسى الأول ويتم تطبيقها فى نتيجة الفصلين فى نهاية العام.

ومن المقرر أن يتم إرسال صورة من نتيجة الفصل الدراسى الأول بعد إعلانها للطلاب والطالبات إلى شئون التعليم بالجامعة بنين وبنات، وتعلن الكليات نتائج الفصل الدراسى الأول بعد نهاية الامتحانات بأسبوعين كحد أقصى .
جامعة الأزهر تعلن آلية إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول
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