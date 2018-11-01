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رياضة

المدرب المساعد لـ الترجى: نعرف الأهلي جيدًا والنهائي له حسابات أخرى..صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد مجدي تراوي، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، إن فريقه جاهز لمواجهة الأهلي المرتقبة، غدًا، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أضاف تراوي، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي، أن الدور النهائي يبقي دائمًا مختلفا على كافة المستويات، فقد تظهر الفرق بشكل غير مرضٍ في بعض المباريات بالبطولة، ولكن تبقى اللقاءات النهائية ذات طابع خاص وحسابات أخرى وتحديدًا بالنسبة للفرق الكبيرة كما هو الحال بالنسبة للأهلي والترجي.

وأشار: “الأهلي والترجي يعرفان بعضهما جيدًا حيث سبق والتقيا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في هذه النسخة، ولدينا طموح كبير لتحقيق نتيجة إيجابية غدًا تسهّل من مهمتنا في لقاء العودة في تونس.”

وأشار إلى أن الترجي يعرف قدرات الأهلي ويدرك جيدًا نقاط القوة في صفوفه وسيلعب على تحقيق نتيجة طيبة في لقاء الغد.

وأضاف أن الأخطاء الفنية التي ظهرت في صفوف الفريق في المباريات الأخيرة تبقى أمورًا عادية ومقبولة في كرة القدم، ونحن كجهاز فني نحرص دائمًا على تصحيح أخطائنا بشكل دائم من أجل الظهور بشكل جيد يساعدنا على تحقيق أهدافنا في تحقيق الفوز دائمًا.
المدرب المساعد لـ الترجى: نعرف الأهلي جيدًا والنهائي له حسابات أخرى..صور
المدرب المساعد لـ الترجى: نعرف الأهلي جيدًا والنهائي له حسابات أخرى..صور
المدرب المساعد لـ الترجى: نعرف الأهلي جيدًا والنهائي له حسابات أخرى..صور
المدرب المساعد لـ الترجى: نعرف الأهلي جيدًا والنهائي له حسابات أخرى..صور
المدرب المساعد لـ الترجى: نعرف الأهلي جيدًا والنهائي له حسابات أخرى..صور
المدرب المساعد لـ الترجى: نعرف الأهلي جيدًا والنهائي له حسابات أخرى..صور
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ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟