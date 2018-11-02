رئيس اتحاد تمريض القاهرة: سير الانتخابات تم بإشراف العميدة والوكلاء

أكد نبيل عصام رئيس إتحاد طلاب كلية التمريض بجامعة القاهرة إستعداد الكلية لاستكمال انتخابات اتحاد الطلاب يوم الأحد المقبل.



وأوضح عصام فى تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الانتخابات تجرى بإشراف من الدكتورة عبير سعد زغلول عميدة الكلية والوكلاء اطمئنانا على سير الإنتخابات الطلابية بشفافية ونزاهة.



وانطلق الخميس، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث يفتح باب الترشح وسحب الاستمارات في تمام الساعة 9 صباحا، واستمر حتى تمام الساعة 5 مساء.



ويتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.



ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر القادم.