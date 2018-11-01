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فن

تعرف على جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية لكبار المطربين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
محمد نبيـل
يقدم مهرجان الموسيقى العربية عدد مميز من الحفلات خلال الأيام المقبلة والتى نفذت أغلب تذاكرها نظرا للإقبال الكثيف من الجمهور

عمر خيرت

يقام الحفل يوم الاثنين 4 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا، ويقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله ومؤلفاته الموسيقية، وتضم تذاكر الحفل 3 فئات هي (550 - 750 - 1000).

مدحت صالح

يقام الحفل يوم الثلاثاء 6 نوفمبر على المسرح الكبير، ويقدم الفاصل الغناني الأول الفنانة اللبنانية كارلا رميا، بالإضافة إلى صولو كمان للفنان أندريه سويد، قيادة المايسترو أندريا الحاج.

أما الفاصل الثاني يبدأ بصولو بيانو للفنان عمرو سليم، ثم فقرة غنائية للفنان مدحت صالح بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو محمد الموجي.

وتضم التذاكر ثلاث فئات هي (300 - 500 - 750).

هاني شاكر

يقام الحفل يوم الخميس 8 نوفمبر على المسرح الكبير، ويشهد الفاصل الأول من الحفل أغاني يقدمها الفنان السعودي رامي عبد الله، والفنانة ريهام عبد الحكيم، بالإضافة إلى صولو تشيللو للفنان عماد عاشور، بينما يقدم الفنان هاني شاكر الفاصل الغنائي الثاني بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو إبراهيم الموجي.

وتضم التذاكر ثلاث فئات هي (300 - 500 - 750).

وائل جسار

يقام الحفل على المسرح الكبير يوم الجمعة 9 نوفمبر، تقدم الفاصل الأول الفنانة رحاب مطاوع والفنان أحمد عفت، بينما يقدم الفنان اللبناني وائل جسار الفاصل الغنائي الثاني بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو عادل عايش.

وتضم التذاكر 3 فئات هي ( 550 - 750 - 1000).

صابر الرباعي

يقام الحفل يوم الأحد 11 نوفمبر على المسرح الكبير، وتقدم الفاصل الغنائي الأول الفنانة الكويتية نوال، بينما يقدم الفنان التونسي صابر الرباعى الفاصل الغنائي الثاني، بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو هانى فرحات.

وتضم التذاكر 3 فئات هي ( 550 - 750 - 1000).

ماجدة الرومي

يقام الحفل يوم 12 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا، وتعتبر ختام فعاليات المهرجان، وتقدم الحفل بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسى، والتذاكر أربع فئات هي (500 - 750 - 1300 - 1500).
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