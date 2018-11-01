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حوادث

مدير أمن الفيوم يتفقد تأمين مهرجان يوسف الصديق السياحي.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:42 م
جانب من التأمين
جانب من التأمين
الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد مدير امن الفيوم، قرية تونس السياحية للتأكد من تطبيق خطة التامين وتنفيذ كل الاجراءات اللازمة لتأمين الاحتفال ومتابعة الوفود المشاركة بها وتوعية القوات بواجباتها المنوطة بها.

وشدد علي القوات بضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي واتخاذ الحيطة والحذر وحسن معاملة المواطنين.

جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لفرض السيطرة الامنية وبمناسبة احتفال قريه تونس السياحية بالمهرجان السنوي للزخارف والفخار والحرف المختلفة بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق في الفترة من 1/11/2018 حتي /11/2018 /3.
مدير أمن الفيوم يتفقد تأمين مهرجان يوسف الصديق السياحي.. صور
مدير أمن الفيوم يتفقد تأمين مهرجان يوسف الصديق السياحي.. صور
مدير أمن الفيوم يتفقد تأمين مهرجان يوسف الصديق السياحي.. صور
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