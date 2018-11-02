إعلام القاهرة:٦٥ طالبا تقدموا لانتخابات اتحاد الطلاب من أصل ٧٨ سحبوا ملفات

قال ربيعى على مدير العلاقات العامة بكلية إعلام بجامعة القاهرة إن ثمانية وسبعون طالب سحبوا ملفات الإشتراك فى انتخابات اتحاد الطلاب حتى الآن.



وأضاف ربيعى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن ٦٥ طالبا تقدموا رسميًا للانتخابات رسميًا ،وعملية سحب الملفات و التقدم لانتخابات اتحاد الطلاب استمرت حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.



وانطلق أمس الخميس، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث يفتح باب الترشح وسحب الاستمارات في تمام الساعة 9 صباحا، ويستمر حتى تمام الساعة 5 مساء.



ويتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.



ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر القادم.