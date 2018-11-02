ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

إعلام القاهرة:٦٥ طالبا تقدموا لانتخابات اتحاد الطلاب من أصل ٧٨ سحبوا ملفات

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:06 ص
صدى البلد
عمر سلامة
قال ربيعى على مدير العلاقات العامة بكلية إعلام بجامعة القاهرة إن ثمانية وسبعون طالب سحبوا ملفات الإشتراك فى انتخابات اتحاد الطلاب حتى الآن.

وأضاف ربيعى فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن ٦٥ طالبا تقدموا رسميًا للانتخابات رسميًا ،وعملية سحب الملفات و التقدم لانتخابات اتحاد الطلاب استمرت حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وانطلق أمس الخميس، ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث يفتح باب الترشح وسحب الاستمارات في تمام الساعة 9 صباحا، ويستمر حتى تمام الساعة 5 مساء.

ويتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.

ويتم انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر القادم.
loading...

ترشيحاتنا

جيسي العاصي:"أطلب من أخوتي المحجبات ياخدوا بإيدي ويدعولي"

ضبط سيارة اقتحمت منفذ رسوة بورسعيد لتهريب ١٦ طقم أدوات مائدة و٣٠٠ تي شيرت

عاصى الحلانى يصل القاهرة استعدادا لحفله فى الأوبرا

حبس 3 سيدات بتهمة سرقة المواطنين

وزير التعليم يضع شروطًا للاستمرار في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات

مصطفى فاروق بعد فوزه: انتخابات الغرف السياحية شهدت حضورا مميزا

ماذا يحدث عند ابتلاع بذور العنب

شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل

شاهد.. مقطع فيديو يثبت دعم أردوغان لتنظيم داعش الإرهابي

سلطنة عمان تقترح استضافة لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني

محمود محي الدين: لا خوف من الديون بشرط

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل محافظ القدس عقب التعدي عليه.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟