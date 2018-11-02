العيسوي مدرب القناة يوضح أسباب الفوز على كوكاكولا

أوضح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة أبو طالب العيسوي الأسباب التي أدت إلي الفوز على حساب فريق كوكاكولا .



وقال العيسوي ان مباراة اليوم أمام كوكاكولا كنا نلعبها ولا بديل عن الفوز أمامنا.



واكمل بأن التركيز العالي لجميع اللاعبين والمجهود الكبير الذي بذلوه كان السبب الرئيسي في الانتصار.



وشدد على أن الهدف واضح للجميع منذ بداية المسابقة وهو الصعود للدوري الممتاز.



وأكد العيسوي أنه طوال الأسبوع الماضي تم دراسة فريق كوكاكولا بالشكل الأمثل من قبل الجهاز الفني وهو ما أدى إلى السيطرة على مجريات اللقاء منذ البداية.