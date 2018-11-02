انتخابات التجديد النصفي للكونجرس 8 نوفمبر.. استفتاء جديد على شخص ترامب... إقالة الرئيس الأمريكي تظهر في الأفق.. وتوقعات بفقدان الجمهوريين العديد من المقاعد

*انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.. استفتاء على شخص ترامب

*الحزب الديمقراطي يستعد للسيطرة على أغلبية مقاعد مجلس النواب

*حظوظ ضعيفة للجمهوريين في السيطرة على الكونجرس





تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإنطلاق انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، والتي تعد الأقوى منذ سنوات، والمقرر لها يوم الثامن من نوفمبر الجاري.



تختبر هذه الانتخابات شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب ما يقرب من عامين على انتخابه رئيسا للبلاد، في انتخابات وصفها البعض بأنها استفتاء على شخصه، وذلك في الانتخابات التي سيتم اختيار أعضاء الكونجرس الأمريكي بغرفتيه (مجلس النواب، مجلس الشيوخ).



سيجري التصويت على جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435، بالإضافة إلى ثلث مقاعد مجلس الشيوخ (35 سيناتور من مجموع 100).



يأمل الرئيس الأمريكي في الحفاظ على غالبية المقاعد في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون (51 عضوا لصالحهم مقابل 49 للديمقراطيين) وعلى مجلس النواب الذي يضم 235 نائبا من الحزب الجمهوري و193 من الحزب الديمقراطي.



وضعت "فرانس 24" سيناريوهات عدة لما سيؤدي إليه نتائج هذه الانتخابات التي تشهد تنافس عنيف بين أعضاء الحزبين (الجمهوري-الديمقراطي)، وتعد هذه السيناريوهات المحتملة كالآتي:



الإحتمال الأول: سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، والديمقراطيين على مجلس النواب



إذا أراد الحزب الديمقراطي الحصول على أغلبية المقاعد في مجلس النواب، فيجب عليهم الفوز بـ 24 مقعدا جديدا، وذلك مع الاحتفاظ بـ 193 مقعدا هي حاليا بحوزتهم، علما أن من بين المقاعد الثلاثين التي سيتنافس عليها الحزب الديمقراطي والجمهوري، 29 في حوزة الجمهوريين.



وتشير بعض الإحصاءات التي قام بها معهد "فايف ثورتي إيت" الأمريكي، إلى أن هناك حظوظ كبيرة أن يفوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلس النواب (حوالي 84% من الحظوظ).



وتقول "فرانس 24" إنه من الواضح أن حتى الرئيس الأمريكي شخصيا يرجح هذا السيناريو بدليل تصريحه الأسبوع الماضي لوكالة "أسوشيتيد برس" أنه لن يكون هو السبب في حال فقد الحزب الجمهوري أغلبية المقاعد في مجلس النواب.



وفي حال تحقق هذا السيناريو، فاحتمال حدوث شلل مؤسساتي داخل الكونجرس الأمريكي يكون كبيرا جدا.



وذلك مع سيطرة الديمقراطيين على إحدى غرف الكونجرس سيكون بإمكانهم عرقلة الأجندات التشريعية للحزب الجمهوري. لكن في المقابل سيكون أيضا بالإمكان للجمهوريين منع الديمقراطيين من تمرير بعض القوانين التي يريدونها في مجلس النواب.



الإحتمال الثاني: فوز الديمقراطيين بالأغلبية في الكونجرس



ينبغي على الديمقراطيين إلى جانب مجلس النواب، إنتزاع مقعدين على الأقل من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، حتى يسيطروا كليا على الكونجرس الأمريكي. لكن يبدو هذا السيناريو غير متوقع لأن خمسة مقاعد من أصل تسعة سيتنافس عليها الحزبان هي الآن بحوزة الحزب الديمقراطي، فيما يبدو من الصعب جدا أن يفوزوا بمقعدين إضافيين.



وأكد الشبكة الفرنسية أن مسألة إقالة الرئيس الأمريكي تعد هي أيضا من بين رهانات هذه الانتخابات النصفية. لكن بالرغم من أن 78% من الناخبين الديمقراطيين يساندون هذه الفكرة، أبعد مسؤولو الحزب الديمقراطي هذه الفرضية وأكدوا أن إقالة ترامب من منصبه هي نقطة غير واردة في برنامجهم الانتخابي، خاصة وأنه يبدو من الصعب جدا أن يتحصل الديمقراطيون على ثلثين من المقاعد في مجلس الشيوخ ليتمكنوا من إقالة ترامب.



الإحتمال الثالث: محافظة الجمهوريون على الأغلبية في الكونجرس



للحفاظ على أغلبية المقاعد في الكونجرس، الجمهوريون بحاجة فقط إلى الحفاظ على المقاعد التي يملكونها حاليا. لكن هذه المهمة تبدو صعبة نوعا ما حسب معهد "فايف ثورتي إيت" الذي أشار إلى أن الحزب الجمهوري لا يملك سوى 16% من الحظوظ للمحافظة على نفس النسبة من المقاعد التي يملكها في الوقت الحالي.



وفي حال نجح هذا السيناريو في نهاية المطاف، فهذا يعني أن الجمهوريين سيملكون عدد الأصوات الضرورية التي تمكنهم من مواصلة إدارة البلاد مثلما هو الحال منذ عامين، بالإضافة إلى إمكانية تمريرهم جميع القوانين التي يقررها ترامب كالمصادقة على التعيينات التي يقترحها وتعليق حق الاستفادة من نظام الرعاية الصحية الذي أسسه الرئيس السابق باراك أوباما وتخفيف الميزانية المخصصة للنفقات الاجتماعية.



وهناك سيناريو آخر ممكن أن يتحقق نظريا ويتمثل في انقسام الكونجرس إلى اثنين. بمعنى أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ والجمهوريين على مجلس النواب. ولا يوجد أي مراقب سياسي يرجح إمكانية حدوث هذا السيناريو.