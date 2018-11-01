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هاني لبيب: الامتزاج الثقافي بين الشباب أهم ما يميز مؤتمر شرم الشيخ

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريـم الخـطيب
قال الكاتب الصحفي هاني لبيب، إن النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم وضعت اللبنة الأولى للمؤتمرات القادمة، مشيرا إلى أن النسخة الثانية تأتي تأكيدا للهوية المصرية، خاصة الكتاب والمثقفين والرموز المصرية الذين لا يعرفهم الكثير من الشباب منهم الدكتور ميلاد حنا والكتب التي ألفها.

وأضاف «لبيب» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أهم ما في مؤتمر الشباب الامتزاج الثقافي بين الشباب، موضحا أن هناك تغيرات حقيقية في المجتمع المصري.

وأشار «لبيب» إلى أن وجود شباب العالم في مصر وشرم الشيخ رسالة تنقل صورة حقيقية عن مصر، لافتا إلى أن ما نحن بصدده تعبير حقيقي يؤكد فكرة المواطنة للجميع.
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