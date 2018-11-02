عضو تنسيقية الأحزاب: سنناقش أجندة تطوير أفريقيا 2063 خلال منتدى شباب العالم

قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن شباب مصر يعيش الآن عصرا مختلفا عن ذى قبل، موضحا أن القيادة السياسية منذ البداية أثبتت أن الاهتمام بالشباب والاستماع إلى آرائهم من أهم أولوياتها، وذلك عن طريق تنظيم منتدى الشباب المصرى بشكل دوري بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ثم تنظيم منتدى شباب العالم فى نهاية كل عام ليشارك شباب مصر وشباب العالم فى تبادل أفكارهم وطرح رؤاهم للمستقبل.





وأضاف "درويش" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سيتم مناقشة عدة محاورة مهمة ورئيسية خلال فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، منها أجندة تطوير أفريقيا 2063، للتأكيد على أن مساهمة مصر فى تنمية القارة السمراء جزء اصيل من استراتيجياتها وخطط التنمية التي تنفذها وذلك اتساقا مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقى 2019، لافتا إلى اللقاءات الناجحة التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع قادة ومسؤولين أفارقة خلال الفترة الماضية.





وتابع درويش:" تم تنظيم بالأمس تنظيم ورش للنقاش ومستمرة اليوم للاتفاق على آراء من خلالها يتمكن كل مواطن داخل القارة السمراء فى الحصول على حقه من تعليم وصحة واقتصاد قوى وسلام أمن مستدام"، لافتا إلى أنه سيتم عرض الآراء يوم 4 نوفمبر خلال الجلسات الخاصة بهذا المحور.





وأوضح "درويش" من المحاور المهمة التى سيتم عرضها ايضا هى رؤى شباب العالم حول سبل تحقيق الأمن والسلام العالمى، لافتا إلى أن هذه الرؤى ستكون موجه لقادة العالم في محاولة من الشباب فى المشاركة لتحقيق مستقبل مشرق آمن، إضافة إلى دور القوى الناعمة فى محاربة التطرف الفكري والإرهاب من خلال تدعيم ونشر الفن والثقافة كـ فكر مواجهة أفكار التطرف.





وتابع: "في ظل الاتجاه القوى للقيادة السياسية لإسترجاع الهوية المصرية وبناء الشخصية، سيعرض الشباب رؤيتهم خلال فعاليات المنتدى العالمي من خلال كتاب بناء الشخصية والأعمدة الـ7.





وأكد "درويش" أن منتدى شباب العالم تطور بشكل كبير للغاية هذا العام من خلال التنظيم والفعاليات والموضوعات التى سيتشارك الشباب مناقشتها هذا العالم، لافتا إلى أن عدد المشاركين ارتفع هذا العالم عن العام الماضى بمقدار 5 ألف مشارك.



