ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك بمجزر فى الشرقية ..صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:58 م
ضبط 3 طن دواجن غير
ضبط 3 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك بمجزر فى الشرقية ..صور
محمد الطحاوي
اكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيل وزارة التموين بالشرقية ان الرقابه التموينيه بالمديريه شنت حمله بالاشتراك مع الطب البيطرى فى بلبيس اسفرت عن ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك بمجزر.

واضافت "عبد الرحمن " انه تم ضبط صاحب مجزر دواجن يقوم بتفكيك وفتح الدواجن المجمدة من اكياسها ووضعها فى احواض المياه بغرض اعادة تصنيعها مرة اخرى على شكل فيليهات وصدور بانيه وخلافه واعاده تغليفها وكتابه تواريخ صلاحيه جديدة الامر الذى له اثر بالغ على صحه المواطنين.

واشارت الي قيامه بالتعبئه فى اكياس باسم الغير مما يعد غش وتدليس وخداع للمواطنين وقد تم التحفظ على كميه من الدواجن المجمدة 250 دجاجة مجمدة زنه الواحدة 2 كج باجمالى وزن 500 كج كانت موضوعة فى احواض صالة التصنيع بغرض تفكيكها واعاده تصنيعها مرة اخرى بتواريخ صلاحيه جديدة ة210 كج فيليهات مصنعه من تلك الدواجن المفككة و600 كج مصنعات دواجن شاورما دواجن وبذلك تكون اجمالى الكمية المضبوطة هى طن و310 كج.

وتحرر المحضر رقم 51612 جنح بلبيس لسنه 2018 ضد صاحب المجزر وجار تكثيف وتشديد الرقابه لضبط المخالفين.
ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك بمجزر فى الشرقية ..صور
ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك بمجزر فى الشرقية ..صور
ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك بمجزر فى الشرقية ..صور
ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك بمجزر فى الشرقية ..صور
loading...

ترشيحاتنا

نجم الأهلى يغيب عن مواجهة الترجي

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

وصفة سريعة لعلاج قمل الرأس

تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة وادي دجلة

إليسا: خشيت من إعلان إصابتي بالسرطان.. ونسب فحوصات النساء زادت بعد الكليب

فيديو كارثي لمحاولة خطف الأطفال من المدارس بالإسكندرية

مصطفى بكري: ترامب يعتمد على ابتزاز الأمة العربية.. فيديو

استبعاد مدرس ووكيل ومدير مدرسة بالقليوبية للتحرش بطالبة

الكاف يعلن موعد قرعة دورى الأبطال والكونفيدرالية الإفريقية للنسخة الجديدة

المدرب المساعد لـ الترجى يعلق على تطبيق تقنية الـVAR في نهائي إفريقيا..صور

5 تنبوءات مرعبة ترصد سيناريوهات نهاية العالم .. صور

شاهد.. أفعى تخرج من حائط البراق أثناء تأدية الإسرائيليين إحدى الصلوات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

فيديو

اليسا تحكي لأول مرة عن انتصارها على السرطان.. فيديو
ابراهيما نيداى يسجل ثانى أهداف دجلة بمرمى الزمالك من ركلة جزاء.. فيديو
محمود بكرى يكشف كواليس واستعدادات منتدى شباب العالم
شاهد..استقبال أسطوري لـ إليسا من الجمهور بعد انتصارها على السرطان
فيديوجراف| حمدي قنديل .. رئيس التحرير الذي ودع القلم الرصاص

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟