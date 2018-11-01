ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك بمجزر فى الشرقية ..صور

اكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيل وزارة التموين بالشرقية ان الرقابه التموينيه بالمديريه شنت حمله بالاشتراك مع الطب البيطرى فى بلبيس اسفرت عن ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك بمجزر.



واضافت "عبد الرحمن " انه تم ضبط صاحب مجزر دواجن يقوم بتفكيك وفتح الدواجن المجمدة من اكياسها ووضعها فى احواض المياه بغرض اعادة تصنيعها مرة اخرى على شكل فيليهات وصدور بانيه وخلافه واعاده تغليفها وكتابه تواريخ صلاحيه جديدة الامر الذى له اثر بالغ على صحه المواطنين.



واشارت الي قيامه بالتعبئه فى اكياس باسم الغير مما يعد غش وتدليس وخداع للمواطنين وقد تم التحفظ على كميه من الدواجن المجمدة 250 دجاجة مجمدة زنه الواحدة 2 كج باجمالى وزن 500 كج كانت موضوعة فى احواض صالة التصنيع بغرض تفكيكها واعاده تصنيعها مرة اخرى بتواريخ صلاحيه جديدة ة210 كج فيليهات مصنعه من تلك الدواجن المفككة و600 كج مصنعات دواجن شاورما دواجن وبذلك تكون اجمالى الكمية المضبوطة هى طن و310 كج.



وتحرر المحضر رقم 51612 جنح بلبيس لسنه 2018 ضد صاحب المجزر وجار تكثيف وتشديد الرقابه لضبط المخالفين.