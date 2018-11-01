إحذري من إعطاء أطفالك مضاد حيوي في هذه السن

وجدت دراسة جديدة أن إعطاء الأطفال المضادات الحيوية يجعلهم أكثر عرضة للمعاناة من السمنة، وبحسب الدراسة التي أجريت على أكثر من 300 ألف طفل، فإن الأطفال الذين تم وصف لهم المضادات الحيوية خلال العامين الأولين من حياتهم، زاد لديهم خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 26%.



ولفتت الدراسة الى أنه كلما زادت مدة حصول الأطفال على المضادات الحيوية كلما زاد الخطر لديهم، بالإضافة الى ذلك، فإن الفتيات اللواتي يأخذن 4 أنواع من مضادات الحيوية أو أكثر، يزيد لديهن خطر السمنة بنسبة 50%.



وأشار الباحثون الى أن هذا النوع من الأدوية يمكن أن يقضي على بكتيريا مهمة في الأمعاء تعمل على تنظيم الوزن.

