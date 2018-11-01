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توفيق عكاشة: الهجرة غير الشرعية سبب في تراجع شعبية ميركل

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:49 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
حمزة شعيب
كشف الإعلامى توفيق عكاشة، عن سبب تراجع شعبية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مضيفا:" الهجرة غير الشرعية تسببت فى إنخفاض شعبية ميركل بألمانيا".

وتابع عكاشة خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"، أن حزب اليمين الألمانى المتطرف كان من أشد المعارضين لأنجيلا ميركل لفتحها أبواب الدولة للمهاجرين غير الشرعيين".

وأكمل أن حزب اليمين الألمانى أخذ عمليه تسهيل دخول اللاجئين السوريين للدولة وسيلة لمحاربة شعبية ميركل بين الشعب الألمانى.
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