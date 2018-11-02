خبير سيارات: الشبكة القومية للطرق ساهمت في تخفيض نسبة الحوادث

ثمن المهندس جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة الطرق، قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم عمل الصندوق الحكومي لتغطية أضرار الحوادث، مؤكدا أنه قرار رائع.



وأشار "عسكر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن عام 2017 شهد مابين 70 إلى 80 ألف حالة إصابة بسبب حوادث السيارات، بالإضافة إلى تحطم 19 ألف سيارة.

ولفت إلى تنفيذ الشبكة القومية للطرق بتكلفة 40 مليار جنيه ستساهم في تقليل الحوادث، والذي ساهم في تخفيض معدل حوادث الطرق.

