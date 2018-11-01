ضبط تاجر سلاح مطلوب في 4 قضايا بعد اشتباك مع الشرطة بقنا

تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة قنا، من ضبط تاجر سلاح مطلوب فى 4 قضايا متنوعة وصادر ضده أحكام بالمؤبد، بعد تبادل إطلاق نار بقرية الحجيرات و بحوزته بندقية آلية.



تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بتمكن قوة أمنية من ضبط حمدى رمانه 42 سنه مقيم بقرية الحجيرات" تاجر سلاح ومخدرات" صادر ضده 3 أحكام بالسجن المؤبد فى قضايا جنائية ومطلوب ضبطه و احضاره فى 4 قصايا اتجار فى السلاح والمخدرات، وذلك بعد اشتباك مع الشرطة بقرية الحجيرات.



يذكر أن حمدى رمانة قائد تشكيل عصابى يضم أشقاءه، الذين تمكنت قوات الشرطة من قتل 3 أفراد منهم خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة خلال العام الجارى.