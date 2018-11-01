النقل: قطار سريع من العين السخنة يمر بالعاصمة الإدارية والعلمين

قال سامي أبوزيد، مستشار وزير الإسكان لشئون النقل، إنهم يعدون حاليا لإطلاق أول قطار سريع بطول 500 كيلو، موضحًا أنهم اجتمعوا مع 6 تحالفات عالمية لبحث تنفيذ المشروع.



وأشار "أبوزيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية LTC، مساء الخميس، إلى أن تكلفة القطار ستصل إلى 70 مليار جنيه، وسرعته حوالي 250 كيلو في الساعة، ,يبدأ من العين السخنة ويمر بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونهايته في العلمين.



ولفت إلى أن هذا القطار ليس فقط للركاب بل للركاب والبضائع، منوهًا الى أن البت في العروض الفنية المقدمة من التحالفات سيكون في نهاية شهر نوفمبر، متوقعًا البدء في التنفيذ في الربع الثاني من 2019.

