مشادة على الهواء بين ضيوف معتز الدمرداش ..فيديو

وقعت مشادة كلامية على الهواء بين ضيوف معتز الدمدراش في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» خلال مناقشتهم حول « هل من حق الزوجة إجهاض نفسها من غير إذن زوجها».



وقالت دكتورة الصيدلانية هدير سيف، إن الإجهاض يؤثر على جسم المرأة ويتسبب فى الوفاة والعقم، فالمرأة فى هذا الحالة تسبب مشكلات لنفسها.



بينما قالت جانيت عبد العليم الباحثة فى مركز مساواة للتدريب و الاستشارات، إن هناك إجهاض أمن وهناك إجهاض غير آمن فـالإجهاض الآمن يتم على يد أطباء متخصصين فمن الممكن أن تلجأ له المرأة إذا كانت فى بداية حملها ولا تريد استكمل الطريق مع الرجل.