3 سفراء في حضرة مجلس النواب للتدعيم الثنائي.. إثيوبيا: آن الأوان لنبعد الشك والقلق عن علاقتنا.. إيطاليا: نؤكد عمق الروابط مع مصر.. ووفد نيابى يزور البرلمان البريطانى

سفير إثيوبيا بالقاهرة:
نأمل في تقوية الاتحاد الإفريقى خلال رئاسة مصر له
طارق رضوان:
طارق رضوان:
أفريقيا تمثل امنا قوميا لمصر..ومليئة بفرص التعاون والاستثمار
حقوق الإنسان بالبرلمان تستقبل السفير الإيطالى لدى القاهرة جيامباولو كانتينى
علاء عابد:
حقوق الإنسان بالبرلمان تستقبل السفير الإيطالى لدى القاهرة جيامباولو كانتينى
علاء عابد:
اللجنة تعد لزيارة مرتقبة إلي مجلس الشيوخ الايطالي
السفير الإيطالى يشيد بدور مجلس النواب في مجال التشريع والرقابة
شهد مجلس النواب، اليوم الخميس، حضور سفراء إثيوبيا، وإيطاليا وبريطانيا، في إطار دعم العلاقات المصرية بالدول المختلفة، على المستوى البرلماني.
وقال السفير سينديسو أذانو - سفير إثيوبيا بالقاهرة ، أن مصر وإثيوبيا لديهما تاريخا طويلا من التعاون المشترك منذ عهد جمال عبد الناصر، وأن كلا الدولتين لديهما نفس التاريخ والحضارة والثقافة والمصير المشترك، فدور مصر معروف في غرب أفريقيا وفى تأسيس الاتحاد الأفريقي، ونأمل في تقوية الاتحاد خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، مؤكدا على التزام بلاده فى دفع العلاقات المصرية الإثيوبية إلى أعلى المستويات.
جاء ذلك خلال لقاء بلجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وذلك في إطار دعم العلاقات المصرية الإثيوبية وكذلك الأفريقية ورغبة القيادة السياسية في كلا الدولتين سواء في القاهرة او في أديس أبابا.
وأوضح السفير أنه قد آن الآوان أن نبعد الشك والقلق عن علاقتنا وأن نتعاون سويا من أجل رفعة شأن الشعبين وأفريقيا بالكامل، فهو يريد أن يعمل على أننا دولتين وشعب واحد مشيدا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة ومعربًا عن ترحيبه بتكثيف التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات التشريعية والقانونية وبحث مدى إمكانية الاستفادة من الخبرات العريقة والمتراكمة.
وأشار السفير إلى أهمية الاستفادة من هذه الخبرات ما يفيد المجالس التشريعية في مجالات صياغة القوانين والتشريعات وتبادل التنسيق والزيارات بين البرلمانيين.
من جانبه قال طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن مصر على أتم الاستعداد للتعاون مع أثيوبيا بشكل خاص وبشكل عام مع الدول الأفريقية خاصة مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقي خلال ٢٠١٩ والتي تعد عام بداية التعاون سواء علي المستوى التشريعي او التنفيذي أو التنمية الاقتصادية.
وأكد على أن هذا الحرص انطلاقا من رؤية مصر علي تعزيز ودعم التعاون المشترك علي مختلف الأصعدة لأن أفريقيا بشكل عام تمثل أمن قومي مليئة بفرص التعاون والاستثمار.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه لا أحد يستطيع أن يضرب العلاقة التاريخية بين مصر وأثيوبيا، موضحا بأن لجنة الشئون الأفريقية تقوم بالإعداد لزيارة برلمانية رفيعة المستوي لأثيوييا وكذلك إنشاء جمعيات صداقة ما بين البلدين خلال الزيارة.
وتمني رئيس اللجنة أن يرى التكامل والتعاون بين دول القارة الأفريقية في إطار الاتحاد الأفريقي، وأن رؤية الرئيس السيسي خلال الفترة القادمة هي تحقيق حالة أفضل لكل شعوب القارة الأفريقية ولابد من نقل هذه الصورة لكل البرلمانات الأفريقية.
وحضر اللقاء من الجانب المصرى، النائب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة، النائب محمود يحي أمين سر اللجنة، النائب حمدي بخيت، النائبة أمنة نصير، النائب مصطفى الجندى، النائب حاتم باشات، النائبة مي محمود.
واستقبلت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، السفير الإيطالى لدى القاهرة جيامباولو كانتينى.
ويأتى اللقاء المنعقد اليوم الخميس، بمجلس النواب، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب علاء عابد، بالسفير الإيطالي لدي القاهرة، مؤكدا علي قوة العلاقات بين البلدين.
وأكد عابد، خلال اللقاء، علي الجهود المبذولة لتعزيز مباديء حقوق الإنسان داخل مصر، وأن هناك تحسن بشكل عام في أوضاع حقوق الإنسان، مشيرا إلي الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة للسجون والأقسام الشرطية والتي أكد خلالها المساجين والمحتجزين تلقيهم معامله جيدة.
وأشار النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إلي أن اللجنة تعد لزيارة مرتقبة إلي مجلس الشيوخ الايطالي.
من جانبه أكد السفير الايطالي، علي عمق العلاقات بين مصر وايطاليا، مشيدًا بالجهود المبذوله من الدولة المصرية سواء من قبل مجلس النواب في مجال التشريع والرقابة، أو من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الامن وتحسين البيئه الاقتصادية، مما يلعب دورا كبيرًا في زيادة حركة السياحة والاستثمارات الأجنبية لمصر.
واستقبلت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية برئاسة داليا يوسف السفير البريطاني " السير جافري ادمز" واعضاء السفارة بمناسبة عمله بالقاهرة وحضر اللقاء اسامة هيكل ، رئيس لجنة الاثقافة والإعلام بمجلس النواب ومحمد زكريا محي الدين وانجي مراد فهيم، وياسمين ابو طالب ومحمد السلاب وابراهيم حجازي وهالة سلطان ابو علي.
وقالت النائبة داليا يوسف رئيس المجموعة ان اللقاء تناول القضايا المشتركة واليات التعاون مع النواب في البرلمان البريطاني وسبل التعاون المشترك والاعداد لزيارة الوفد البرلماني المصري الى البرلمان البريطاني بلندن مطلع الاسبوع المقبل.
وأشارت داليا يوسف إلى أن السفير البريطاني خلال اللقاء اثني على التعاون بين المجموعة والتواصل غير الحكومي مع البرلمانيين والدوائر السياسية والاجتماعية في بريطانيا.
وأشادت المجموعة خلال اللقاء بالنشاط الملحوظ للسفير في فترة عمله بالقاهرة منذ شهر ودعمه لبرنامج التعليم في مصر والاصلاحات التعليمية ومبادرة منح الدراسات الاسلامية لدعم طلبة الازهر للتعليم " منحة تشيفننج زمالة مركز اكسفورد للدراسات الاسلامية " واستمراره في دعم مبادرة "مصر الملهمة ".
السفير الإيطالى يشيد بدور مجلس النواب في مجال التشريع والرقابة
شهد مجلس النواب، اليوم الخميس، حضور سفراء إثيوبيا، وإيطاليا وبريطانيا، في إطار دعم العلاقات المصرية بالدول المختلفة، على المستوى البرلماني.
وقال السفير سينديسو أذانو - سفير إثيوبيا بالقاهرة ، أن مصر وإثيوبيا لديهما تاريخا طويلا من التعاون المشترك منذ عهد جمال عبد الناصر، وأن كلا الدولتين لديهما نفس التاريخ والحضارة والثقافة والمصير المشترك، فدور مصر معروف في غرب أفريقيا وفى تأسيس الاتحاد الأفريقي، ونأمل في تقوية الاتحاد خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ، مؤكدا على التزام بلاده فى دفع العلاقات المصرية الإثيوبية إلى أعلى المستويات.
جاء ذلك خلال لقاء بلجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وذلك في إطار دعم العلاقات المصرية الإثيوبية وكذلك الأفريقية ورغبة القيادة السياسية في كلا الدولتين سواء في القاهرة او في أديس أبابا.
وأوضح السفير أنه قد آن الآوان أن نبعد الشك والقلق عن علاقتنا وأن نتعاون سويا من أجل رفعة شأن الشعبين وأفريقيا بالكامل، فهو يريد أن يعمل على أننا دولتين وشعب واحد مشيدا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة ومعربًا عن ترحيبه بتكثيف التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات التشريعية والقانونية وبحث مدى إمكانية الاستفادة من الخبرات العريقة والمتراكمة.
وأشار السفير إلى أهمية الاستفادة من هذه الخبرات ما يفيد المجالس التشريعية في مجالات صياغة القوانين والتشريعات وتبادل التنسيق والزيارات بين البرلمانيين.
من جانبه قال طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن مصر على أتم الاستعداد للتعاون مع أثيوبيا بشكل خاص وبشكل عام مع الدول الأفريقية خاصة مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقي خلال ٢٠١٩ والتي تعد عام بداية التعاون سواء علي المستوى التشريعي او التنفيذي أو التنمية الاقتصادية.
وأكد على أن هذا الحرص انطلاقا من رؤية مصر علي تعزيز ودعم التعاون المشترك علي مختلف الأصعدة لأن أفريقيا بشكل عام تمثل أمن قومي مليئة بفرص التعاون والاستثمار.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه لا أحد يستطيع أن يضرب العلاقة التاريخية بين مصر وأثيوبيا، موضحا بأن لجنة الشئون الأفريقية تقوم بالإعداد لزيارة برلمانية رفيعة المستوي لأثيوييا وكذلك إنشاء جمعيات صداقة ما بين البلدين خلال الزيارة.
وتمني رئيس اللجنة أن يرى التكامل والتعاون بين دول القارة الأفريقية في إطار الاتحاد الأفريقي، وأن رؤية الرئيس السيسي خلال الفترة القادمة هي تحقيق حالة أفضل لكل شعوب القارة الأفريقية ولابد من نقل هذه الصورة لكل البرلمانات الأفريقية.
وحضر اللقاء من الجانب المصرى، النائب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة، النائب محمود يحي أمين سر اللجنة، النائب حمدي بخيت، النائبة أمنة نصير، النائب مصطفى الجندى، النائب حاتم باشات، النائبة مي محمود.
واستقبلت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، السفير الإيطالى لدى القاهرة جيامباولو كانتينى.
ويأتى اللقاء المنعقد اليوم الخميس، بمجلس النواب، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب علاء عابد، بالسفير الإيطالي لدي القاهرة، مؤكدا علي قوة العلاقات بين البلدين.
وأكد عابد، خلال اللقاء، علي الجهود المبذولة لتعزيز مباديء حقوق الإنسان داخل مصر، وأن هناك تحسن بشكل عام في أوضاع حقوق الإنسان، مشيرا إلي الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة للسجون والأقسام الشرطية والتي أكد خلالها المساجين والمحتجزين تلقيهم معامله جيدة.
وأشار النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إلي أن اللجنة تعد لزيارة مرتقبة إلي مجلس الشيوخ الايطالي.
من جانبه أكد السفير الايطالي، علي عمق العلاقات بين مصر وايطاليا، مشيدًا بالجهود المبذوله من الدولة المصرية سواء من قبل مجلس النواب في مجال التشريع والرقابة، أو من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الامن وتحسين البيئه الاقتصادية، مما يلعب دورا كبيرًا في زيادة حركة السياحة والاستثمارات الأجنبية لمصر.
واستقبلت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية برئاسة داليا يوسف السفير البريطاني " السير جافري ادمز" واعضاء السفارة بمناسبة عمله بالقاهرة وحضر اللقاء اسامة هيكل ، رئيس لجنة الاثقافة والإعلام بمجلس النواب ومحمد زكريا محي الدين وانجي مراد فهيم، وياسمين ابو طالب ومحمد السلاب وابراهيم حجازي وهالة سلطان ابو علي.
وقالت النائبة داليا يوسف رئيس المجموعة ان اللقاء تناول القضايا المشتركة واليات التعاون مع النواب في البرلمان البريطاني وسبل التعاون المشترك والاعداد لزيارة الوفد البرلماني المصري الى البرلمان البريطاني بلندن مطلع الاسبوع المقبل.
وأشارت داليا يوسف إلى أن السفير البريطاني خلال اللقاء اثني على التعاون بين المجموعة والتواصل غير الحكومي مع البرلمانيين والدوائر السياسية والاجتماعية في بريطانيا.
وأشادت المجموعة خلال اللقاء بالنشاط الملحوظ للسفير في فترة عمله بالقاهرة منذ شهر ودعمه لبرنامج التعليم في مصر والاصلاحات التعليمية ومبادرة منح الدراسات الاسلامية لدعم طلبة الازهر للتعليم " منحة تشيفننج زمالة مركز اكسفورد للدراسات الاسلامية " واستمراره في دعم مبادرة "مصر الملهمة ".