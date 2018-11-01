3 سفراء في حضرة مجلس النواب للتدعيم الثنائي.. إثيوبيا: آن الأوان لنبعد الشك والقلق عن علاقتنا.. إيطاليا: نؤكد عمق الروابط مع مصر.. ووفد نيابى يزور البرلمان البريطانى

سفير إثيوبيا بالقاهرة:

نأمل في تقوية الاتحاد الإفريقى خلال رئاسة مصر له

طارق رضوان:

أفريقيا تمثل امنا قوميا لمصر..ومليئة بفرص التعاون والاستثمار

حقوق الإنسان بالبرلمان تستقبل السفير الإيطالى لدى القاهرة جيامباولو كانتينى

علاء عابد: