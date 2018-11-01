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جابر نصار يحضر تأبين سيد البحراوى بـ آداب القاهرة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أعرب الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق عن سعادته لحضوره اليوم، مناسبة تأبين الدكتور سيد البحراوي العالم والمفكر والإنسان بكلية الآداب جامعة القاهرة .

وقال نصار: "قد يكون الدكتور سيد البحراوي عالمًا فذًا لا يضاهيه كثيرون من زملائه ومعاصريه وهو كذلك بحق ، إلا أنني عرفته من جانب مختلف تماما ، عرفته رجلًا في وقت غابت الرجولة عن الكثيرين ، كما عرفته زاهدًا مستغنيًا زادته فضيلة الاستغناء رفعة وسموًا .

واضاف نصار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ان الدكتور البحراوي كان في المجمع الانتخابي الذي اختاره رئيسًا لجامعة القاهرة وصوت له .

وتابع جابر "أشهد أنه لم يدخل مكتبي أبدًا لكي يطلب شيئًا لنفسه وعندما علمت بمرضه تواصلت معه وعرضت عليه أن تتكفل الجامعة بعلاجه خارج مصر أو داخلها وهذا بعض حقه فرفض بإباء وإصرار.
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