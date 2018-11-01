النمنم: نحتاج لإظهار صورة مصر الآمنة في وسائل الإعلام العالمية

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن مشاركة 5000 شاب في منتدى شباب العالم يعطي زخما كبيرا وصورة ممتازة عن مصر.



وأضاف «النمنم» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أننا نحتاج لإظهار صورة مصر الآمنة لتنعكس في وسائل الإعلام العالمية والإعلام المضاد، موضحا أن مؤتمرات شباب العالم ليست نخبوية.



وأوضح وزير الثقافة السابق، أن الاهتمام بشباب أفريقيا في منتدى الشباب استمرار لنهج مصري قديم، مشيرا إلى أن لدينا إخفاقا إعلاميا في تسليط الضوء على منتدى شباب العالم بشكل جيد.



ولفت إلى أن كتاب الدكتور ميلاد حنا الاعمدة السبعة للشخصية المصرية رسالة هامة من منتدى شباب العالم، منوها إلى أن الاعمدة السبعة للشخصية المصرية تؤكد أن مصر رقائق من الحضارات.