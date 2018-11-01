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تعليم

كلية البنات جامعة عين شمس تناقش الأخطاء الشائعة في طهي الطعام

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
ناقشت د. فاطمة حسن أستاذ التغذية بقسم الكيمياء الحيوية والتغذية بكلية البنات جامعة عين شمس، بعض العادات الغذائية الخاطئة فى طهى الطعام مثل إضافة ملح الطعام أو بيكربونات الصوديوم، وكيفية الحفاظ على القيمة الغذائية بتقليل التقليب، وغلق الإناء، وكيفية غسل وتقشير الخضروات بصورة تحافظ على الفيتامينات بها، وخاصة أنها تتركز تحت القشرة مباشرة.

وأضافت حسن، في كلمتها خلال الندوة التي عقدتها الكلية تحت عنوان "العادات الغذائية السليمة"، برعاية د. رقية شلبى عميدة الكلية، أنه من العادات السيئة التي تنتشر فى مصر شرب الشاى عقب تناول الطعام مما يقلل من امتصاص الحديد والفيتامينات من الطعام.

وشددت على عدم تعريض الطعام للنار فترة طويلة وخاصة الخضروات، مشيرة إلى أهمية تناول الخضروات الورقية والفاكهة والحبوب الكاملة غير المقشورة.
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