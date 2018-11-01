تريزيجيه ضمن التشكيل المثالي لشهر أكتوبر بالدوري التركي الممتاز

تواجد اللاعب الدولي محمود حسن تريزيجيه نجم منتحب مصر، والمحترف في صفوف نادي قاسم باشا التركي في التشكيل المثالي لشهر أكتوبر بالدوري التركي الممتاز.



وبحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، فإن "تريزيجيه" يتواجد في التشكيل لشهر أكتوبر، المُنصرم، بجانب ثلاثة لاعبين من فريقه، وحصل على أعلى تقييم بـ9.0 من 10.



وشهد الشهر الماضي تألق تريزيجيه مع قاسم باشا في الدوري التركي، حيث سجل هدف وصنع هدفين وحصل على لقب رجل المباراة أمام فريق جوزتيبي، وساهم في احتلال قاسم للمركز الثالث بالدوري وبفارق نقطتين عن المتصدر باشك شهير.

