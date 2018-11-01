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ديني

رمضان عبدالرازق: هؤلاء الأيتام غيروا التاريخ.. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:52 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبدالرازق، من علماء الأزهر، إن كلمة "يتيم"، لا تعنى سبة لصاحبها وإنما تميز له، مشيرا إلى أن هناك أيتاما غيروا مجرى التاريخ.

وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن هناك كثيرين منهم الإمام مالك، والزبير بن العوام والإمام الشافعي والغزالي والسيوطي وأحمد بن حنبل والزبير بين العوام وأبى هريرة والبخاري وابن الجوزي وابن حجر وعمر المختار وياسر عرفات، وكل هؤلاء غيروا وصنعوا التاريخ.

وأشار إلى أن اليتيم يكفيه شرفا أن النبي الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- كان يتيما.
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