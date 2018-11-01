صدمة أم.. أجهضت نفسها ودفنت طفلها في المنزل.. صور

شاركت أم شجاعة صورًا مفجعة لإبنها الميت لإثبات أنه "طفل حقيقي" بعدما قامت باجهاضه لظروف مرضها في عملٍ صعب ونادر، معبرة عن حزنها و زوجها الذي لا يوصف عن فقد الابن، وفق ما قالت صحيفة ميرور البريطانية.



وأصيبت شيران سذرلاند ، البالغة من العمر 40 عامًا ، بصدمة كبيرة بعد موت طفلها فقط بعد 14 أسبوعًا من فترة حملها، وقررت هي وزوجها مايكل ساذرلاند (35 عاما) دفنه في منزلهما، بعد الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة أسبوع.



ونشرت الأم المفجوعة صور الطفل الذي يصل طوله لأربع بوصات فقط و وزنه 26 جراما ، مع أبيه ، والذي حمله بين يديه.

