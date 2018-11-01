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فن

محمد رمضان: أسألكم الدعاء بالشفاء لصاحب القلب الطيب فاروق الفيشاوي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:53 م
صدى البلد
مريم صليب
نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور انستجرام صورة تجمعه بالفنان فاروق الفيشاوي.

وعلق رمضان على الصورة قائلا: "أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل لصاحب القلب الطيب والعزيمة الحديدية استاذي فاروق الفيشاوي".

حدير بالذكر أن الفيشاوي فاجأ الجمهور في حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية هذا العام بخبر اصابته بمرض السرطان.
محمد رمضان: أسألكم الدعاء بالشفاء لصاحب القلب الطيب فاروق الفيشاوي
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