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لمياء فهمي: المرأة تمتلك مشاعر فطرية تجعلها تحافظ على الجنين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
البهى عمرو
طرح الإعلامى معتز الدمرداش سؤال خلال حلقة اليوم، « هل من حق الزوجة إجهاض نفسها من غير إذن زوجها»

وقالت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، إنه ليس من حق الزوجة أن تجهض نفسها، موضحة أن المرأة ليست حرة في نفسها لتقوم بإجهاض نفسها لأن الجنين أمانة وضعها الله فى بطنها فـ الاجهاض يعتبر قتلا للروح.

وأوضحت ، خلال حوارها ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار " تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، ، أنه لا يوجد ما يسمى بالإجهاض الآمن فأى اجهاض يؤثر على المرأة، وأكدت أن الله سبحانه وتعالى وضع اشياء فى المرأة تجعلها تتحمل الحمل .

وأشارت إلى أن المرأة تمتلك مشاعر فطرية وضعها الله فيها للحفاظ على الجنين.
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