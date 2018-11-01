محمود بكرى يكشف كواليس واستعدادات منتدى شباب العالم

قال الكاتب الصحفي محمود بكري، إن هناك اهتماما ورعاية كاملة لمنتدى شباب العالم 2018 في دورته الثانية والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجارى.



وكشف محمود بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، أن وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، واللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية يتواجدان بشكل دائم في مطار القاهرة لمتابعة 142 رحلة خطوط منتظمة إلى شرم في الفترة من 28 أكتوبر ذهابا وإيابا.



وأكد الكاتب الصحفي محمود بكري، أن هناك جهدا غير عادي في مطار القاهرة لتسهيل كافة الإجراءات بهدف وصول الشباب والضيوف المشاركين في منتدى شباب العالم بشكل منتظم.



وأشار الكاتب الصحفي محمود بكري، إلى أن شباب البرنامج الرئاسي يقومون بتنظيم مبهر من خلال منح كل مشارك في المنتدى كود يحتوي وقت ركوبه الطائرة والوصول إلى شرم الشيخ وركوب الباص ورقم الغرفة ومشاركته في المنتدى.



وأضاف بكري، أنه تم عقد ورشة عمل قبل بدء المنتدي تحمل اسم "خطة إفريقيا 2063 "، فمصر ستكون رئيس الاتحاد الافريقي في 2019 فهناك أهمية كبيرة بالقارة السمراء.