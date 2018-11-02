مصطفى بكري يطالب برحيل إيران من اليمن ويحذر من الموقف الأمريكي بالمنطقة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالضغط على المملكة العربية السعودية من أجل وقف القتال في اليمن.



وأضاف مصطفى بكري، خلال ببرنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، أن صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن إدارة دونالد ترامب اتخذت خطوة أولى لتعديل العلاقات مع السعودية.



ونوه الإعلامي مصطفى بكري بأن صحيفة واشنطن بوست ذكرت أيضا أن أمريكا تستفيد من تداعيات مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي لإنهاء الحرب في اليمن والأزمة الخليجية والتي تقصد بها ما يحدث في قطر والتي تتآمر على الدول العربية والخليج والتي كانت وراء ما سمي بالربيع العربي «الربيع العبري».



وطالب، بضرورة أن ترحل إيران من الأراضي اليمنية وأن تقوم بوقف دعمها للحوثيين، حتى لا يتم تسليم اليمن إلى إيران مثلما تم تسليم العراق إليها سابقا.



وناشد بأن يتم حل الأزمة اليمنية عن طريق الحلول السلمية وأن يحصل الشعب اليمني على الهدوء والاستقرار بعد أن تزايدت عمليات القتل وارتفاع نسب الجوع بين الشعب اليمني.