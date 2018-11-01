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رياضة

محمود علاء يسجل ثالث أهداف الزمالك بمرمى دجلة من ركلة جزاء .. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:55 م
محمود علاء
محمود علاء
يسري غازي
أحرز محمود علاء هدف فريق الزمالك الثالث فى مرمى وادى دجلة من ركلة جزاء فى الدقيقة 60 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد بتروسبورت فى إطار الجولة الثانية عشرة بالدورى الممتاز.

استهل لاعبو دجلة مجريات الشوط الثانى بإنتفاضة هجومية وقاد محمد محمود احدى الهجمات من الجبهة اليمنى سدده تصطدم بأحد مدافعى الزمالك لتخرج الى ضربة ركنية.

وتعرض فى الدقيقة 53 بهاء مجدى مدافع الزمالك إلى الإصابة بعد سقوطه فى إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء وخرج من أجل تلقى العلاج وإضطر مدرب الزمالك الى استبداله ونزول أحمد فتوح بدلا منه.

وتصدت العارضة لرأسية محمود علاء تلقاها من ضربة ركنية وأضاغ محمود كهربا فرصة إضافة الهدف الثالث فى الدقيقة 55 واحتسب حكم اللقاء فى الدقيقة 57 ضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد أسامة العزب وحصل الأخير على بطاقة صفراء وسددها محمود علاء فى الشباك محرزا الهدف الثالث فى الدقيقة 60.

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