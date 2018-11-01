نجوم الدوري الإماراتي للكرة الأمريكية يختتمون تدريباتهم قبل مواجهة منتخب مصر

شهد ملعب نادي نيو جيزة التدريب الأخير لنجوم منتخب الدوري الإماراتي لكرة القدم الأمريكية الذي يستعد لمواجهة منتخب نجوم الدوري المصري لكره القدم الامريكيه غدا الجمعة في السادسة مساء على ملعب نادي نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر.



جدير بالذكر أن مباراة الفريقين تعتبر أول مواجهة بين مصر والإمارات في كرة القدم الامريكية نظرا لأن الدوري المصري والإماراتي يعتبران من أقوى الدوريات في الشرق الأوسط.