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بكري: الضغط الأمريكي على السعودية مخطط لتنفيذ سيناريو الشرق الأوسط الجديد

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:47 ص
صدى البلد
كريـم الخـطيب
طالب الإعلامي مصطفى بكري، بضرورة الوقوف بجانب المملكة العربية السعودية فيما تواجه من أزمة راهنة.

وأضاف "بكري"، خلال ببرنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، أن المملكة العربية السعودية قدمت الكثير للدول العربية، وأن ما يحدث من إجراءات ضدها يدل على أنها تتعرض لسيناريو الشرق الأوسط الجديد.

وأشار إلى أن ترامب يضغط على المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، ثم الدخول في العلاقات مع إسرائيل ثم خفض أسعار النفط، ثم تجميد أموال السعودية بالخارج وفرض عقوبات ثم تحدث مشاكل داخل السعودية وهو مخطط أمريكا الذي تحاول تنفيذه في السعودية.

وهاجم "بكري" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ابتزازه للسعودية مقابل الحماية قائلا له: «دي فلوس الشعب السعودي مش فلوس اللي خلفوك».
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