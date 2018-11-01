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أخبار العالم

سلطنة عمان تقترح استضافة لقاء بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:57 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن سلطنة عمان تقترح استضافة لقاء بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية في رام الله قولها إن سلطنة عمان تحاول التقريب بين المواقف الإسرائيلية والفلسطينية، تبحث استضافة لقاء يجمع نتنياهو وأبومازن.

وأشارت القناة إلى أن ابومازن اشترط على الجانب العماني عدم تدخل الجانب الأمريكي في المباحثات مع الإسرائيليين، في حال استئنافها.
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