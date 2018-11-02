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رياضة

منتخب مصر للكرة الأمريكية يواجه الإمارات

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:12 ص
صدى البلد
ريهام بكير
تنطلق اليوم في السادسة مساء على ملعب نادي نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر مباراة كرة القدم الامريكية بين نجوم الدوري المصري لكرة القدم الامريكية ونجوم الدوري الإماراتي بمشاركة اللاعبين المحترفين في البلدين.

وأكد المحاسب عمرو حبو رئيس الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية أن المباراة تعتبر احتكاك قوي للفريق المصري نظرا لوجود العديد من اللاعبين المحترفين من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في الفريق الإماراتي.

جدير بالذكر أن المدير الفني للفريق المصري محيي عمر قد أشار إلى انتهاء معسكر الفريق بنجاح استطاع من خلاله تحديد عناصر الفريق المصري المشارك في المباراة .
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