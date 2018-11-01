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منوعات

حكاية مجرم طعن عامل كافيه بوحشية و900 ألف شخص يطالبون بمحاكمته

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:15 م
صدى البلد
محمد علي
قالت صحيفة ساوث تشاينا، إن كوريا الجنوبية تدريس تعديل نظام تقديم المطالبات (الحجوزات) الالكترونية عبر الانترنت الذى أدخلته قبل عدة سنوات لتسهيل تقديم العرائض على المواطنين.

يأتى ذلك بعد زيادة عدد المطالبات التى تقدم عبر موقع مخصص لذلك بشكل كبير مما يضيع وقت الموظفين المختصين فى فحصها.

وكان أحدث مثال مطلوب عام وقعه أكثر من 900 الف مواطن تطالب بالتعجيل بمحاكمة رجل قتل عاملا بطعنه بوحشية لخلاف حول تنظيف مائدة فى أحد المقاهى،وهو أمر ينظمه القانون.
وترفض المطالبة إحالة المتهم للمستشفى لمدة شهر للتحقق من سلامة قواه العقلية وضرورة البدء فى محاكمته فورا.

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