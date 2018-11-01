حقيقة إنقاذ طفل عثر عليه حيا بعد 3 أيام لسقوط الطائرة الإندونيسية.. صور

كشفت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن حقيقة الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي التي قيل إنها لرضيع بقى في المياه لمدة 3 أيام منذ سقوط الطائرة الإندونيسية، والتي راح ضحيتها 189 شخصا.



وقالت الصحيفة السنغافورية إن الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي تعود إلى طفل تم إنقاذه عقب غرق قارب كان يحمل عددا من الأشخاص يوليو الماضي، وليس لإحدى ركاب الطائرة الإندونيسية.



يذكر أن طائرة شركة "ليون اير" الإندونيسية قد سقطت أثناء رحلة داخلية الأثنين الماضي، الأمر الذي أسفر عن مقتل 189 شخصا.